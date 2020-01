Balotelli ammonito e poi espulso: salterà Brescia-Milan

ULTIME MILAN – Il destino ha deciso che Mario Balotelli non deve affrontare la sua ex squadra, nonchè squadra del cuore. Il centravanti bresciano, infatti, oggi contro il Cagliari ha preso un’ammonizione e, siccome era diffidato, salterà Brescia-Milan. Il numero 45 è entrato dalla panchina oggi e dopo pochi minuti si è visto sventolare in faccia il cartellino giallo da parte dell’arbitro. A quel punto, inoltre, ha perso la testa e mandato a quel paese il direttore di gara. Evidentemente ci teneva a esserci contro i rossoneri. Così, è arrivato anche il cartellino rosso. Dopodichè, Balotelli è totalmente esploso e ha iniziato a inveire contro chiunque. Anche all’andata Balotelli non aveva affrontato il Milan, in quanto squalificato dallo scorso anno.

