Atalanta, Caldara: “Il mio ritorno? E’ successo tutto in maniera veloce”

NEWS – Mattia Caldara, difensore centrale dell’Atalanta, ha parlato del suo nuovo esordio con la maglia nerazzurra nella gara di Coppa Italia contro la Fiorentina, terminata 2-1 a favore dei viola.

"Il mio ritorno? E' successo tutto in maniera veloce. Sono contento per l'esordio, meno per il risultato. Dovevamo continuare a giocare come stavamo facendo, purtroppo abbiamo preso il secondo gol nel momento forse migliore nostro. Sono all'80% della mia forma fisica ottimale, ci vuole ancora un po' più di campo per tornare al 100%".

