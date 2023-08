Antognoni: “Il Milan mi incuriosisce. Su De Ketelaere…”

Giancarlo Antognoni , ex bandiera della Fiorentina , ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport', in merito alle big della Serie A , soffermandosi anche sul Milan . Di seguito le sue parole a riguardo.

Le parole di Giancarlo Antognoni

Sulle big di Serie A:"Le squadre forti si sono riconfermate. Mi ha sorpreso la Juve che non ha cambiato modulo ma ha inserito qualche giovane. E vedo Chiesa e Vlahovic pronti a un ritorno al 100%. Senza coppe, la Juve tornerà in pole. Sarà un campionato più equilibrato, di sicuro il Napoli non farà il vuoto. L’Inter è forte come sempre, il Milan mi incuriosisce ma è con tutti quei nuovi è già partito bene e la Lazio anche se caduta, la vedo ancora in zona Champions, nonostante Milinkovic. Roma, Atalanta a Fiorentina le outsider".