Verso Lecce-Milan: allenamento a Milanello davanti Maldini e Massara

MILAN NEWS (fonte: acmilan.com) – Proseguono gli allenamenti dei rossoneri in preparazione della trasferta di Lecce, in programma il prossimo lunedì 22 giugno alle ore 19:30 allo stadio ‘Via del Mare‘. A Milanello, per seguire da vicino la squadra, erano presenti anche Paolo Maldini e Frederic Massara.

IL REPORT – Rossoneri pronti alle ore 10:30 per l’attivazione muscolare, prima di dividersi in due gruppi che si sono alternati tra fase atletica e tecnica: da una parte, sul centrale, si è svolto un lavoro aerobico con i giocatori impegnati in alcuni giri di campo.

Dall’altra, sul rialzato alle spalle degli spogliatoi, spazio al possesso palla e poi una serie di due contro due finalizzati alla conclusione in porta. Nel frattempo, i portieri hanno svolto un lavoro specifico insieme al preparatore Luigi Turci. Infine, si è giocata una partitella a tutto campo.

VENERDÌ 19 GIUGNO – Per domani, venerdì 19 giugno, a Milanello, il programma prevede un solo allenamento sempre al mattino. LEGGI QUI LE DICHIARAZIONI D’AMORE DI THEO HERNÁNDEZ NEI CONFRONTI DEL MILAN >>>