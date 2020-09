Ripresa degli allenamenti a Milanello: testa all’Europa League (FOTO)

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il racconto della seduta odierna a Milanello dai colleghi di acmilan.com: “Ripresa degli allenamenti, questa mattina, dopo il giorno di riposo concesso da Mister Pioli alla squadra. Rossoneri al lavoro in vista della prima gara ufficiale della stagione che li vedrà impegnati, giovedì 17 settembre alle 20.00 a Dublino, contro lo Shamrock Rovers nel secondo turno preliminare di Europa League. Presenti a Milanello anche Paolo Maldini e Frederic Massara“.

IL REPORT – Attivazione muscolare in palestra, poi il gruppo si è spostato subito in campo – il ribassato alle spalle degli spogliatoi – dove ha iniziato con una serie di torelli a tema eseguiti alla massima intensità possibile. La sessione è proseguita attraverso alcune esercitazioni tecniche abbinate a una fase atletica. Per concludere, si è giocata la consueta partitella su campo ridotto.

Per domani, martedì 15 settembre, il programma a Milanello prevede un solo allenamento al mattino.

TONALI SULLA SCELTA DI CHIUDERE ALL’INTER PER IL MILAN >>>