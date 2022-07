Raduno Milan, l’orario del primo allenamento della stagione 2022-2023

Lunedì 4 luglio ci sarà il raduno del Milan nel centro sportivo di Milanello per iniziare a preparare la stagione 2022-2023. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, la squadra rossonera sosterrà, agli ordini del tecnico Stefano Pioli, il primo allenamento della nuova annata proprio in tale data, con inizio alle ore 11:15. Milan, non solo Origi: arriva un altro attaccante? Le ultime news di mercato >>>