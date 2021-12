Napoli, il report dell’allenamento: Insigne, Fabian Ruiz e Koulibaly a parte

Il Napoli, attraverso il proprio sito ufficiale, ha condiviso il report dell'allenamento odierno. La situazione in vista della gara contro il Milan

Mancano due giorni al fischio d'inizio del big-match tra Milan e Napoli, valido per la 18^ giornata di Serie A. Gli azzurri, come i rossoneri, dovranno fare a meno di diversi giocatori per infortunio. Come si legge sul sito del club campano Lorenzo Insigne, Fabian Ruiz e Kalidou Koulibaly hanno svolto lavoro a parte e, a meno di miracoli, non saranno della partita. Questo il report dell'allenamento odierno: "Seduta mattutina per il Napoli all'SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Milan in programma domenica a San Siro alle ore 20.45 per la 18esima giornata di Serie A. Dopo una prima fase di attivazione torello e possesso palla la squadra ha svolto esercizi su calci piazzati e lavoro tattico.