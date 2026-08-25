Milan-Venezia: nessun infortunio per Mario Gila. Il difensore si è allenato con la squadra

Dopo la vittoria contro il Torino, il Milan non perde tempo visto che questo venerdì ci sarà il debutto stagionale a San Siro contro il Venezia, per la gara valida per la seconda giornata del campionato di Serie A 2026-27. Il Diavolo si è allenato a Milanello nella giornata di oggi 25 agosto: secondo quanto riportato dal sito pazzidifanta.com Mario Gila si è allenato regolarmente con il gruppo squadra. Il difensore spagnolo era uscito nel secondo tempo di Torino-Milan per crampi. Nessun infortunio quindi per l'ex Lazio che è pienamente disponibile per Milan-Venezia.

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Il punto sulle condizioni di Rafael Leão e il mercato

Le verifiche dirette compiute dalla nostra redazione confermano lo stato avanzato delle operazioni: il Milan ha attualmente tre trattative parallele e concrete per la cessione del giocatore. Le diplomazie rossonere sono attive su tre tavoli distinti che vedono coinvolti l'Aston Villa, il Galatasaray e il Tottenham.

Gila ha: nessun errore, ottimo nell'impostazione dal basso e un difensore dotato di grande velocità anche palla al piede. Non c'era ovviamente Christopher Nkunku che si trova già in Germania: manca solo l'annuncio ufficiale per il suo passaggio in prestito con diritto di riscatto al Lipsia.Si è ancora allenato a parte Rafael Leão: l'attaccante del Milan non era partito per Torino per l'infortunio al quadricipite accusato prima dell'amichevole contro il Manchester United del 14 agosto. Vedremo se riuscirà a recuperare per la sfida contro il Venezia. Il numero 10 del Milan resta comunque al centro delle voci di calciomercato: il Diavolo continua aper cederlo in questa sessione estiva.

Da capire se arriverà l'offerta giusta per il Milan. Mancano sempre meno giorni alla fine del mercato e c'è sempre meno spazio e tempo per chiudere operazioni di mercato di tale portata.