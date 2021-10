Milan, subito in campo per l’allenamento di oggi: il report

La squadra del Milan, rientrata nella notte da Bologna, ha iniziato la preparazione per l'impegno di martedì sera. Ecco come.

Domenica di lavoro per i rossoneri, rientrati in nottata da Bologna. La squadra si è ritrovata questa mattina a Milanello per colazione, prima di scendere in campo per l'allenamento odierno al quale hanno assistito anche Paolo Maldini e Frederic Massara.