Milan, il report dell’allenamento: dirigenza al gran completo a Milanello

Il Milan, attraverso il proprio sito ufficiale, ha condiviso il report dell'allenamento odierno. Maldini, Massara e Gazidis vicini alla squadra

"Allenamento mattutino per la squadra in previsione della sfida contro la Fiorentina fissata per domenica 1° maggio alle 15.00 a San Siro. I rossoneri si sono ritrovati per la colazione entro le 10.30 e a seguire, dopo una fase di lavoro in palestra caratterizzata da esercizi per l'attivazione muscolare e per la forza, si sono diretti sul campo.