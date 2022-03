Milan, il report dell’allenamento odierno: Maldini e Massara a Milanello

Il Milan, sul proprio sito ufficiale, ha condiviso il report dell'allenamento di oggi. Presenti a Milanello Paolo Maldini e Frederic Massara

"Ritrovo a Milanello per i rossoneri all'ora di pranzo, per riprendere gli allenamenti dopo i due giorni di riposo concessi da Mister Pioli. Squadra al lavoro ancora con un gruppo ridotto a causa degli impegni delle selezioni Nazionali. Presenti presso il Centro Sportivo anche Paolo Maldini e Frederic Massara.

Gruppo subito in campo per effettuare l'attivazione muscolare eseguita con l'ausilio degli attrezzi. A seguire, per terminare il riscaldamento, una serie di torelli a tema. L'allenamento è proseguito con alcuni lavori sul possesso, prima di una serie di esercitazioni tecniche focalizzate sulle conclusioni in porta. La consueta partitella su campo ridotto ha chiuso la sessione odierna.