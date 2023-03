Milan, il report dell’allenamento odierno: i rossoneri tornano al lavoro

Squadra subito in campo per iniziare l'attivazione muscolare svolta nella porzione dietro le porte, a seguire alcuni torelli per completare la fase di riscaldamento. Proseguendo, spazio a una serie di lavori atletici abbinati ad esercitazioni tecniche: ovvero tre stazioni per il lavoro tecnico da raggiungere con degli allunghi lungo il perimetro. Infine, si è giocata la consueta partitella su campo ridotto.