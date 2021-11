Milan, l’allenamento di oggi: si pensa già al Sassuolo

Il Milan di Stefano Pioli si è allenato questa mattina a Milanello in vista della gara di domenica prossima contro il Sassuolo

Rientrata a Milanello in nottata da Madrid, la squadra ha svolto una seduta di allenamento alle 12 per iniziare la preparazione del prossimo impegno di campionato contro il Sassuolo, in programma domenica 28 alle ore 15.

Squadra al lavoro in palestra: defaticante per gli undici giocatori partiti ieri sera dal primo minuto e lavoro di forza e mobilità per gli altri. Una parte del gruppo non impiegato ieri sera nella vittoria contro l'Atletico è poi sceso in campo per una serie di allunghi e alcune esercitazioni con la palla finalizzate al tiro in porta.