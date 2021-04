Milan, l’allenamento di oggi: recuperato Calabria | News

Il Milan di Stefano Pioli si è allenato questa mattina a Milanello in vista della gara contro il Sassuolo. Recuperato Calabria

Squadra di nuovo a Milanello questa mattina per l'allenamento in preparazione di Milan-Sassuolo, in programma mercoledì 21 aprile a San Siro alle ore 18.30. Presenti all’allenamento Ivan Gazidis, Paolo Maldini e Frederic Massara.