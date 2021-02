Milan-Inter, l’allenamento di oggi in vista del derby | News

Milan-Inter, l’allenamento di oggi

fonte (acmilan.com)

Archiviato il pareggio ottenuto ieri sera a Belgrado contro la Stella Rossa nella gara di andata dei sedicesimi di Europa League, squadra questa mattina a Milanello per iniziare la preparazione in ottica Derby, in programma domenica 21 febbraio alle ore 15.00. Presenti per assistere al lavoro odierno anche Paolo Maldini e Frederic Massara.

IL REPORT

In palestra per svolgere lavoro defaticante gli undici partenti di ieri sera; sul campo gli altri componenti della rosa, dopo aver effettuato la fase di attivazione muscolare all’interno della struttura. Sul centrale il gruppo ha proseguito la fase di riscaldamento con un serie di sfide a calcio-tennis prima di iniziare il lavoro sul possesso, a seguire lavoro tecnico con una serie di esercitazioni eseguite alla massima intensità possibile. Una partitella su campo ridotto ha chiuso la sessione odierna.

SABATO 20 FEBBRAIO

Il programma di domani, sabato 20 febbraio, prevede la rifinitura al mattino a seguire alle ore 14.00 conferenza stampa di mister Pioli.

