Milan, le ultime sulle condizioni di Bennacer e Tomori per il derby

Secondo quanto riferito da 'pazzidifanta.com', sito web partner di Gianluca Di Marzio, brutte notizie per il Milan di Stefano Pioli in vista del derby contro l'Inter, in programma domenica 5 febbraio alle ore 20:45 a 'San Siro'. Infatti neanche oggi Ismaël Bennacer e Fikayo Tomori si sono allenati a Milanello. Pertanto, a pochi giorni dalla stracittadina, il loro recupero si fa davvero molto improbabile. Bennacer, lo ricordiamo, ha un problema al bicipite femorale sinistro mentre Tomori si è lesionato un muscolo rotatore dell'anca sinistra.