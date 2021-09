Milan, il report dell’allenamento odierno: ultimi dettagli a Milanello

Il Milan, attraverso il proprio sito ufficiale, ha condiviso il report dell'allenamento odierno. Ultimi dettagli in vista della Juventus

Allenamento pomeridiano quest'oggi per i rossoneri di Mister Pioli; ritrovo a Milanello per pranzo prima di scendere negli spogliatoi per proseguire la preparazione in vista del prossimo match di campionato contro la Juventus.