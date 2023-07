Milan, focus su tecnica e tattica: il report della seduta odierna

Ecco, di seguito, il report della seduta odierna del Milan, in cui i giocatori hanno svolto un focus su tecnica e tattica

Mattina piovosa a Milanello , dove la squadra si è ritrovata per la sessione di allenamento.

Inizio del lavoro in palestra, dove il gruppo ha effettuato l'attivazione muscolare, prima di uscire sul campo ribassato per terminare il riscaldamento con alcuni esercizi atletici. L'allenamento è proseguito con la squadra impegnata in una serie di esercitazioni tecniche eseguite con l'ausilio delle porte piccole, a seguire lavoro tattico prima della consueta partitella su campo ridotto con la quale si è chiusa la sessione odierna.