ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Continua la marcia del Milan verso i primi impegni ufficiali. Allenamento per i rossoneri anche oggi, vigilia dell’amichevole contro il Brescia in programma domani (LEGGI QUI PER TUTTE LE INFO). Dopo il riscaldamento in palestra, la squadra di Stefano Pioli è scesa in campo per tattica e partitella. Queste le immagini.

