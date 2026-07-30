Il Milan inizia a ritrovare l'organico (quasi) al completo. Dopo settimane di attesa e di pausa, i rossoneri sono ritornati al lavoro: prima a Milanello ed ora a Perth, in vista della tournée dall'altra parte del mondo che vedrà il Diavolo impegnato prima nel derby estivo contro l'Inter e poi, volando a Giacarta, nella sfida contro il Chelsea.

I rossoneri hanno cominciato la preparazione con una rosa limitata dall'assenza dei molti Nazionali, che piano piano però stanno rientrando alla base dopo l'impegnativo Mondiale americano che ha prolungato la loro stagione fino a qualche settimana fa.

I portoghesi hanno raggiunto il Milan a Perth

Pulisic è rientrato a Milanello

arrivati insieme in Australia, di ritorno dalle proprie vacanze post-Mondiale, sono pronti per ripartire. Anche se i loro destini appaiono diametralmente opposti, i due nazionali portoghesi sono atterrati a Perth e si sono uniti fin da subito alla squadra, salutando i propri compagni e il nuovo staff tecnico rossonero. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, i due sono già scesi nella giornata di oggi in campo,con il gruppo squadra che invece si è dedicato ampiamente e prevalentemente al lavoro tattico impartito da Amorim. La preparazione ufficiale è dunque appena cominciata, ma i due lusitani si sono già allenati personalmente durante le loro vacanze, con l'obiettivo di rimanere in forma e ritornare già pronti fisicamente per la nuova stagione, che potrebbe cominciare il 5 agosto: nella sfida con l'Inter, Gonçalo Ramos potrebbe trovare i suoi primi minuti in rossonero.Tornando in Italia, invece, a Milanello c'è chi lavora per recuperare dal proprio infortunio: è il caso dirientrato alla base dopo la pausa post-Mondiale e che, avendo rimediato un edema osseo nella zona di giunzione tra tibia e perone nella sfida contro il Belgio di qualche settimana fa, non ha potuto unirsi fin da subito alla squadra.

L'attaccante americano inizierà, da oggi, a lavorare per recuperare da tale infortunio, allenandosi in solitaria ed attendendo il rientro dei propri compagni dalla tournée internazionale: l'obiettivo è quello di riavere il numero 11 rossonero a disposizione per il primo impegno ufficiale, il debutto in campionato contro il Torino.

Gli altri arrivi ed i ritorni: da Nkunku a Diawara

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Sempre a Milanello, a lavorare individualmente c'è anche Santiagorientrato poche ore prima di Pulisic in Italia e anch'egli alle prese con il recupero dal proprio infortunio alla caviglia, rimediato nell'ultima sfida dei Mondiali del suo Messico contro l'Inghilterra.Da Perth però arrivano altre novità.che aveva rimediato un lieve infortunio, è già stato reintegrato negli allenamenti di gruppo mentrepur stando meglio, non sembra voler forzare troppo la mano dopo aver accusato un fastidio alla coscia destra durante il match contro il Celtic. In serata, invece, è atteso lo sbarco del nuovo acquisto rossonero,pronto ad unirsi fin da subito alla squadra e a far vedere al mondo rossonero il proprio valore.