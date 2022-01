Milan, per domani previsto un allenamento mattutino a Milanello / News

Il Milan, attraverso il proprio sito ufficiale, ha comunicato che domani mattina la squadra si ritroverà a Milanello per l'allenamento

Continua la marcia d'avvicinamento del Milan agli Ottavi di Finale di Coppa Italia contro il Genoa. La partita si giocherà a San Siro giovedì 13 gennaio alle 21:00. Come riporta il sito del club rossonero per domani, vigilia del match, è previsto un allenamento mattutino in quel di Milanello. Le Top News di oggi sul Milan: parla Kalulu, Giacinti saluta, il punto sulla difesa