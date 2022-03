Milan, oggi altro allenamento personalizzato per Ibrahimovic | PM News

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, ha svolto anche oggi un allenamento personalizzato. Ce la farà a rientrare per la gara di Napoli?

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, anche stamattina Zlatan Ibrahimovic , attaccante del Milan , ha svolto un allenamento personalizzato nel centro sportivo rossonero di Milanello . Bisognerà, dunque, capire se Ibra riuscirà ad unirsi al gruppo, agli ordini di mister Stefano Pioli , in questi giorni.

Sarebbe fondamentale ai fini del recupero di Zlatan per Napoli-Milan, big match della 28^ giornata di Serie A, in programma domenica 6 marzo, alle ore 20:45, allo stadio 'Diego Armando Maradona'. Ibrahimovic, lo ricordiamo, ha giocato la sua ultima gara, finora, in stagione, il 23 gennaio scorso contro la Juventus.