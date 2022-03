Calciomercato Milan – Dalla Spagna: “Preferisce il Diavolo alla Juve”

Il Milan, nel prossimo calciomercato estivo, potrebbe mettere a segno un grande colpo. Un acquisto unico che, però, servirebbe per rinforzare contemporaneamente due zone del campo dove, attualmente, i rossoneri di Stefano Pioli sembrano essere un po' carenti. Questo, almeno, è quanto scrivono in Spagna, sottolineando come il giocatore in questione, addirittura, preferisca la corte del Diavolo anziché quella della Juventus. Ma andiamo con ordine.