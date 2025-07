AC Milan e PUMA presentano la nuova terza maglia 2025-2026 | VIDEO

AC Milan e PUMA, con un video promo diffuso sui social, hanno presentato la nuova terza maglia dei rossoneri per la stagione 2025-2026

AC Milan e PUMA, con un video promozionale diffuso sui social, hanno presentato ufficialmente la nuova terza maglia dei rossoneri per la stagione 2025-2026. Il kit, proposto in un brillante sunny yellow con dettagli in deep green, fonde con naturalezza l’heritage calcistico del Milan con una visione moderna e fashion-forward, come solo il club rossonero sa fare