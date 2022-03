Milan, l’allenamento di oggi: mancano due giorni al match con il Napoli

Il Milan di Stefano Pioli si è allenato questa mattina nel centro sportivo di Milanello. Mancano due giorni alla gara contro il Napoli

Allenamento mattutino per i ragazzi di Pioli nel penultimo giorno di preparazione in vista della partita contro il Napoli, in programma domenica 6 marzo alle 20.45 allo Stadio Maradona. Presenti a Milanello, per assistere da vicino alla sessione dei rossoneri, anche Paolo Maldini e Frederic Massara.