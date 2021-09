Milan: allenamento differenziato per Ibra, Messias e non solo / PM News

Le ultime da Milanello: allenamento differenziato per Zlatan Ibrahimovic, Junior Messias e non solo. Ecco cosa abbiamo scoperto

Archiviata la sconfitta contro il Liverpool in Champions League, il Milan è sempre più concentrato alla partita di domenica contro la Juventus. Continua il lavoro di avvicinamento a Milanello per i ragazzi di Stefano Pioli, che puntano al riscatto in Serie A, che al momento li vede a punteggio pieno con 9 punti. La grande domanda è: Zlatan Ibrahimovic ce la farà a recuperare? Secondo quanto appreso dalla nostra redazione anche oggi lo svedese non si è allenato con il resto della squadra, così come accaduto a Junior Messias, Rade Krunic e Tiemoué Bakayoko. Difficile dunque ipotizzare un rientro al Torino per il totem rossonero.