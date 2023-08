Milan, ripresi gli allenamenti dopo la tournée: il report della seduta

Ecco il report della seduta odierna del Milan, tornato ad allenarsi per la prima volta dopo la tournée negli USA

( fonte: acmilan.com ) Rossoneri a Milanello per pranzo prima di scendere negli spogliatoi per riprendere gli allenamenti dopo i tre giorni di riposo concessi dal Mister al termine della tournée negli Stati Uniti.

Squadra subito in campo, sul ribassato, dove ha iniziato con la consueta attivazione muscolare svolta tra gli ostacoli bassi e i coni, seguita da alcuni torelli a tema per ultimare la fase di riscaldamento. L'allenamento è proseguito con il gruppo impegnato in una serie di esercitazioni tecniche e sul possesso eseguite con l'ausilio delle porte piccole. Al termine, è iniziata la parte dedicata alla tattica che ha preceduto la consueta partitella su campo ridotto con la quale si è chiusa la sessione odierna.