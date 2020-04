Coronavirus, ecco come si sta allenando il Milan durante la quarantena

NEWS MILAN – In tempi di coronavirus il Milan cerca di fare necessità virtù. Come viene riportato dal sito di Sky Sport, in attesa di riprendere gli allenamenti nel centro sportivo di Milanello, i rossoneri si stanno allenando con l’ausilio della tecnologia.

La squadra è divisa in quattro gruppi (tre al mattino e uno al pomeriggio), e, grazie all’applicazione ZOOM, i giocatori vergogno seguiti a distanza da due preparatori atletici. Tutto sotto la supervisione di Stefano Pioli, che guarda e partecipa alle sedute di ogni gruppo di giocatori. Durata l’allenamento? Circa 40 minuti. Intanto il viceministro Sileri parla della ripresa della Serie A, continua a leggere >>>