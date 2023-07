(fonte: bolognafc.it) Dopo la partita col Monaco, stamattina la squadra si è allenata a Casteldebole: lavoro atletico ed esercitazioni tecniche. Differenziato per Stefan Posch, Riccardo Orsolini e Musa Barrow. I rossoblù riprenderanno gli allenamenti lunedì, con una seduta alle 10 a Casteldebole, in preparazione alla prossima amichevole contro l’Utrecht. LEGGI ANCHE: Milan, come si stanno integrando i nuovi acquisti? >>>