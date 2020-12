Benevento-Milan, il report da Milanello: brindisi di fine anno | News

BENEVENTO MILAN ULTIME NEWS – Ultimo allenamento dell’anno a Milanello per i rossoneri che hanno brindato insieme alla dirigenza. Ecco il report della seduta odierna.

Ultimo allenamento del 2020, questa mattina, a Milanello. I rossoneri si sono presentati per colazione prima di scendere negli spogliatoi per continuare la preparazione di Benevento-Milan, prossima partita di campionato in programma in trasferta domenica 3 gennaio alle 18.00. A Milanello, per assistere all’allenamento e fare anche un brindisi con lo staff e la squadra, anche Ivan Gazidis, Paolo Maldini e Frederic Massara.

IL REPORT

Inizio in palestra per l’attivazione muscolare, poi il gruppo si è spostato in campo dove, dopo aver concluso il riscaldamento con una serie di torelli, ha disputato una partitella in famiglia a ranghi misti con la formazione Primavera (due tempi da 30 minuti).

VENERDÌ 1° GENNAIO

Per Capodanno il programma prevede un solo allenamento pomeridiano.

