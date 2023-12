Atalanta-Milan, oggi primo allenamento degli orobici di Gasperini

Il clima, però, in casa orobica non è propriamente sereno. Così Gasperini al termine del match Torino-Atalanta: "Noi abbiamo tante partite, non solo il Milan. L'importante che abbiamo tutti lo stesso spirito poi si può giocare più o meno bene, si può vincere o perdere però abbiamo bisogno di una squadra e non di pochi elementi. Dovrò confrontarmi con la società per capire se abbiamo le stesse visioni e poi rimetterci in pista per giocare dignitosamente le nostre partite". LEGGI ANCHE: Mercato Milan, per l'attaccante spunta una grande opportunità in Serie A >>>