Allenamento Milan, il report di oggi: Monza sempre più nel mirino / News

"Pranzo obbligatorio e allenamento nel pomeriggio per il Milan , dopo il giorno di riposo concesso da Mister Pioli.

La squadra ha raggiunto il centro sportivo intorno a mezzogiorno e alle 14.00 ha iniziato il riscaldamento in palestra in vista della sfida di sabato alle 18.00 contro il Monzaa San Siro. La prima parte della sessione si è svolta in palestra, poi sul campo centrale: i giocatori si sono concentrati sull'attivazione muscolare e sul possesso palla stretto e medio. L'allenamento, sotto un sole autunnale, si è concluso con una partitella a metà campo nove contro nove e con un lavoro aerobico.