Allenamento Milan, squadra al lavoro in vista del Monza: il report

Ecco, di seguito, il report della seduta di allenamento odierna del Milan, la penultima in vista del match contro il Monza

(fonte: acmilan.com) Sole a Milanello dove la squadra si è ritrovata per pranzo per la ripresa degli allenamenti dopo il giorno di riposo concesso dal Mister. Prima sessione in preparazione del prossimo impegno di campionato che vedrà il Milan affrontare il Monza - domenica 17 dicembre alle ore 12.30 - a San Siro.