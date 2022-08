Allenamento Milan, squadra subito in campo a Milanello: il report

(fonte: acmilan.com) - "Archiviata la vittoria di ieri sera sul Bologna, squadra a Milanello questa mattina per iniziare la preparazione del prossimo match di campionato che vedrà i rossoneri impegnati a Reggio Emilia dove, martedì 30 agosto alle ore 18:30, affronteranno il Sassuolo. Presenti presso il centro sportivo per seguire l’allenamento Paolo Maldini e Frederic Massara .

REPORT - In palestra per il consueto lavoro defaticante gli undici partenti di ieri, mentre sono scesi subito in campo gli altri componenti della rosa, che hanno iniziato il lavoro con un’attivazione muscolare tecnica, eseguita con l’ausilio delle sagome e seguita da alcuni torelli a tema. Terminata la prima parte di allenamento, la squadra ha disputato una partita di allenamento con la formazione primavera.