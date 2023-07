Doppia seduta di allenamento per il Milan, nella giornata di martedì, al 'BMO Stadium' di Los Angeles: focus su intensità e tattica

(fonte: acmilan.com) "A due giorni dalla sfida con la Juventus, prevista per giovedì 27 luglio al 'Dignity Health Stadium', casa dei Los Angeles Galaxy, i rossoneri sono tornati in campo al 'BMO Stadium' per una doppia seduta di allenamento.