L'ex calciatore e attualmente commentatore Daniele Adani è intervenuto ai microfoni di Rai Sport in merito alla vicenda che ha colpito la Juventus. A suo modo di dire le cose andrebbero fatte con i conti in regola e i bilanci sani. Di seguito le sue parole.

Le parole di Daniele Adani sulla vicenda inerente la Juventus

"Non essendo più al livello del calcio inglese e dei campionati più ricchi, il calcio italiano non riesce ad accettare il fatto che si può fare calcio anche in maniera ridimensionata. Oltre alla Juve vedo la faccenda dell'Inter, che cerca di proporre un grande ingaggio a Skriniar. Poi però vedo anche il Milan che lascia andare Donnarumma senza accettare certe condizioni. Le cose si fanno coi conti in regola, coi bilanci sani. Devo fidarmi di chi indaga e cerca di mettere le cose a posto, di chi prenderà provvedimenti. Chiaramente, come tutti gli italiani, sono schifato dal momento del calcio italiano. Siamo alla deriva".

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