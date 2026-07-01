Un nuovo talento è sbocciato in casa Milan. Parliamo di Emanuele Sala, centrocampista 18enne proveniente dal settore giovanile rossonero. Sala si è messo in mostra con il Milan Futuro in questa stagione, diventandone addirittura capitano e guadagnandosi così la convocazione in nazionale per gli Europei Under 19 assieme a Comotto e Liberali, tra gli altri.

Il classe 2007 è stato tra i protagonisti dell'esordio contro la Serbia, in cui ha giocato per 90 minuti e con la fascia da capitano al braccio, contribuendo alla vittoria finale per 2-0. il talentino rossonero ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali della FIGC, raccontandosi e parlando della propria carriera in rossonero:

“La mia passione è nata quando avevo appena quattro o cinque mesi andavo già nei campi a vedere mio fratello giocare. Da lì è stato un amore unico e immenso. Ho iniziato a giocare al Cimiano a quattro anni, poi l’anno dopo sono andato al Milan. E da lì non me ne sono più andato. Mi ispiro ad Andrés Iniesta. Nel club guardo Luka Modrić e in Nazionale Sandro Tonali”.

E a proposito della Nazionale:

“Indossare la maglia della Nazionale è un’emozione indescrivibile. È un onore poter realizzare il mio sogno rappresentando il mio Paese. Gli obiettivi sono tanti ma, a livello di squadra, voglio provare a vincere questo Europeo. Personalmente, invece, migliorare giorno dopo giorno”.

La sua stagione in rossonero

Emanuelenon è solo un gran talento, ma anche un leader nato. Oltre ad essere capitano della Nazionale Under 19, con la quale sta disputando gli Europei di categoria, è il

In Serie D quest'anno ha "guidato" i rossoneri in tutto il girone di ritorno, diventandone leader indiscusso. In 30 presenze stagionali ha siglato ben 5 reti e 3 assist (numeri importanti per un mediano) ed è rimasto in campo quasi sempre fino alla fine, indice di quanto sia fondamentale per la squadra.

Quale futuro per lui?

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Il mediano classe 2007 ha attirato diverse attenzioni su di lui e sicuramente le sue prestazioni in questo Europeo non faranno che accentuare le luci sul suo talento: l'opzione migliore per lui potrebbe essere un, con diverse squadre di serie B e C che avrebbero chiesto informazioni al Milan. Tra queste vi sarebberoSala potrebbe, altrimenti, restare un'altra stagione al, continuando il suo sviluppo in rossonero. Inevitabile però pensare se sia corretto "relegare" un talento del genere in Serie D: a 18 anni, che diventeranno 19 durante la prossima stagione, potrebbe aver bisogni di confrontarsi anche con palcoscenici più importanti, che sia la prima squadra o un prestito nella serie cadetta.