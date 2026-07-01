Sala, capitano del Milan Futuro e della Nazionale Under 19, si è raccontato ai canali ufficiali della FIGC. Quale sarà il suo futuro in rossonero?
Milan Futuro, Sala: "Gol subito? Può capitare, ma siamo rimasti uniti fino alla fine"
Un nuovo talento è sbocciato in casa Milan. Parliamo di Emanuele Sala, centrocampista 18enne proveniente dal settore giovanile rossonero. Sala si è messo in mostra con il Milan Futuro in questa stagione, diventandone addirittura capitano e guadagnandosi così la convocazione in nazionale per gli Europei Under 19 assieme a Comotto e Liberali, tra gli altri.
Il classe 2007 è stato tra i protagonisti dell'esordio contro la Serbia, in cui ha giocato per 90 minuti e con la fascia da capitano al braccio, contribuendo alla vittoria finale per 2-0. il talentino rossonero ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali della FIGC, raccontandosi e parlando della propria carriera in rossonero:
“La mia passione è nata quando avevo appena quattro o cinque mesi andavo già nei campi a vedere mio fratello giocare. Da lì è stato un amore unico e immenso. Ho iniziato a giocare al Cimiano a quattro anni, poi l’anno dopo sono andato al Milan. E da lì non me ne sono più andato. Mi ispiro ad Andrés Iniesta. Nel club guardo Luka Modrić e in Nazionale Sandro Tonali”.
E a proposito della Nazionale:
“Indossare la maglia della Nazionale è un’emozione indescrivibile. È un onore poter realizzare il mio sogno rappresentando il mio Paese. Gli obiettivi sono tanti ma, a livello di squadra, voglio provare a vincere questo Europeo. Personalmente, invece, migliorare giorno dopo giorno”.
La sua stagione in rossoneroEmanuele Sala non è solo un gran talento, ma anche un leader nato. Oltre ad essere capitano della Nazionale Under 19, con la quale sta disputando gli Europei di categoria, è il capitano del Milan Futuro.
In Serie D quest'anno ha "guidato" i rossoneri in tutto il girone di ritorno, diventandone leader indiscusso. In 30 presenze stagionali ha siglato ben 5 reti e 3 assist (numeri importanti per un mediano) ed è rimasto in campo quasi sempre fino alla fine, indice di quanto sia fondamentale per la squadra.
Quale futuro per lui?Il mediano classe 2007 ha attirato diverse attenzioni su di lui e sicuramente le sue prestazioni in questo Europeo non faranno che accentuare le luci sul suo talento: l'opzione migliore per lui potrebbe essere un prestito, con diverse squadre di serie B e C che avrebbero chiesto informazioni al Milan. Tra queste vi sarebbero Reggiana, Benevento e Virtus Entella.
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