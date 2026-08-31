Dopo i diciotto mesi da fuoriquota in Serie D con il Milan Futuro, chiusi con 11 reti e 5 assist in 48 presenze, termina l'avventura in rossonero di Andrea Magrassi. Il centravanti classe 1993, fresco di risoluzione contrattuale, ha salutato la società e gli ex compagni con una lunga lettera diramata sui propri social.

Milan Futuro, la risoluzione contrattuale di Magrassi

"AC Milan comunica di aver risolto consensualmente il contratto del calciatore Andrea Magrassi. Il Club ringrazia Andrea per la professionalità che ha dimostrato in questi anni e gli augura le migliori soddisfazioni dir per la sua carriera".

La lettera d'addio di Magrassi

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“Dopo un minuto che ho varcato la soglia di Casa Milan sono stato travolto da un mondo incredibile. Ho conosciuto persone di una qualità assoluta, ho potuto apprendere, minuto dopo minuto, cosa vuol dire veramente essere ad alto livello, oltre che confermare l’idea che avevo già: le categorie esistono per un motivo. E’ stato un viaggio fantastico dal primo giorno, nei momenti belli e in quelli meno belli. Ringrazio veramente ogni persona che ho incontrato nel mio cammino: dai camerieri ai giardinieri, dai segretari ai magazzinieri, agli staff che ho incontrato. Mi avete arricchito davvero tanto. Alla società che mi ha dato questa grande opportunità. Ai miei compagni di squadra, con cui ho avuto il piacere di lavorare, spero d’essere stato d’esempio e un buon fratello maggiore, lasciandovi qualcosa per il vostro futuro. Avete tutta la carriera davanti e, se sapete sfruttare le vostre qualità, sarà roseo. Ultimi, ma non per minore importanza, i ragazzi della prima squadra, che mi hanno sempre trattato come uno di loro e di questo vi sarò per sempre grato. Ho imparato tantissimo da voi. Erroneamente, tante persone possono pensare che il campione sia qualcosa di inarrivabile e invece ho trovato persone di un’umiltà che si fa fatica a trovare al giorno d’oggi. Aver avuto il privilegio di lavorare a Milanello e pensare di aver lasciato qualcosa, un consiglio compreso, un sorriso regalato e nel tempo ricordato, è una vittoria incredibile. Ho vissuto un sogno incredibile e quel giorno…non potevo fare scelta migliore. Milano sarà sempre e solo rossonera. Con tanto magone, vi voglio bene, Magreo”.

La prossima squadra di Magrassi

A confermare la risoluzione del contratto diè il. Questo il comunicato ufficiale diramato sul sito del club rossonero:ci ha tenuto a salutare e ringraziare ilper l'opportunità con una carrellata di foto e un lungo messaggio pubblicato sul proprio account Instagram:Nei giorni scorsi,sembrava pronto a trasferirsi al Lecco, con cui aveva già effettuato le visite mediche di rito. Il classe 1993, però, ha improvvisamente cambiato decisione parlando di "motivi personali". Stando a quanto riferito dal noto esperto di mercato, la prossima tappa dell'ex Milan Futuro sarà la, società calabrese che attualmente milita in