Da sottolineare che la scelta di puntare sullo sviluppo dei giovani rossoneri sta pagando i dividendi anche in termini di successi. Nel girone B di Serie D, il Milan Futuro si ritrova al quinto posto, in piena zona playoff e a solo cinque punti dal Chievo secondo. Il tutto proponendo una rosa con tanti giocatori under e mostrando in tante occasioni un calcio propositivo e ricco di idee che vanno oltre la vittoria finale.

La nuova gestione dei ragazzi e l'importanza degli 'over' — Rispetto allo scorso anno è cambiata anche la gestione della rosa. Durante la stagione 24/25, diversi giovani rossoneri hanno fatto la spola tra prima squadra e Milan Futuro, complicando di fatto il loro percorso di crescita e la stagione dell'Under 23 rossonera. L'esempio lampante è quello di Francesco Camarda. Il bomber classe 2008 sarebbe dovuto essere un punto fermo della rosa del Milan Futuro, ma gran parte della stagione l'ha passata in panchina tra Serie A e le altre coppe del Milan 'dei grandi'. Questo ha poi compromesso la sua stagione e quella dell'Under 23 rossonera, che a fine anno ha dovuto giocarsi i play-out per la retrocessione senza il suo miglior talento, inagibile per un numero di presenze minime non raggiunto in Serie C.

Quest'anno la priorità è stata data alla crescita del Milan Futuro, che ha funzionato anche grazie alla presenza di alcuni leader in squadra che hanno saputo rappresentare degli esempi da seguire per i più giovani. Parliamo di Andrea Magrassi e Simone Branca, giocatori che superano i 30 anni di età ma cruciali come guide per i ragazzi meno esperti. La stessa punta classe 1993 affermò che il suo ruolo è più importante in settimana, rispetto al weekend.

L'obiettivo finale, infatti, è chiaro a tutti e sembra che la direzione intrapresa sia quella corretta. Il Milan Futuro serve per crescere e portare in prima squadra giocatori pronti come Davide Bartesaghi e Alex Jimenez, i due migliori esempi del frutto del lavoro del settore giovanile rossonero degli ultimi anni.