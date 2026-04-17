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Milan Futuro, così si fa: crescita al primo posto, gestione più sapiente e il ruolo dei veterani

Focus sulla rinascita del Milan Futuro tra una nuova visione e la gestione sapiente della rosa
Analisi della rinascita del Milan Futuro dalla Serie D, grazie ad un cambiamento di prospettiva e ad una gestione più sapiente della rosa
Redazione

A fine giugno 2024, il Milan annunciò la nascita della seconda squadra rossonera, vale a dire il Milan Futuro. Sull'onda degli esperimenti portati avanti da Atalanta e Juventus negli anni precedenti, anche il club di Via Aldo Rossi decise di intraprendere questo nuovo percorso mirato alla crescita e allo sviluppo di giovani talenti per prepararli ad un avvenire in prima squadra. Il primo anno non è andato bene con la retrocessione in Serie D, complici alcune scelte di gestione sbagliate, ma questa stagione i risultati sono cambiati e queste sono alcune cause alla base della rinascita rossonera.

Prima la crescita, poi il risultato

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Il concetto chiave di una seconda squadra è la crescita dei ragazzi. Durante la stagione l'allenatore Massimo Oddo l'ha ribadito più volte durante le interviste: "L'obiettivo principale è far crescere i ragazzi e per farli crescere, a volte, bisogna saper rinunciare al risultato... se sei un allenatore dell'U23 non ti chiedono né di salvarti, né di vincere ma ti chiedono di crescere i ragazzi". Al primo posto viene quindi il talento da coltivare partita dopo partita, poi il risultato che conta, ma relativamente.

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Da sottolineare che la scelta di puntare sullo sviluppo dei giovani rossoneri sta pagando i dividendi anche in termini di successi. Nel girone B di Serie D, il Milan Futuro si ritrova al quinto posto, in piena zona playoff e a solo cinque punti dal Chievo secondo. Il tutto proponendo una rosa con tanti giocatori under e mostrando in tante occasioni un calcio propositivo e ricco di idee che vanno oltre la vittoria finale.

La nuova gestione dei ragazzi e l'importanza degli 'over'

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Rispetto allo scorso anno è cambiata anche la gestione della rosa. Durante la stagione 24/25, diversi giovani rossoneri hanno fatto la spola tra prima squadra e Milan Futuro, complicando di fatto il loro percorso di crescita e la stagione dell'Under 23 rossonera. L'esempio lampante è quello di Francesco Camarda. Il bomber classe 2008 sarebbe dovuto essere un punto fermo della rosa del Milan Futuro, ma gran parte della stagione l'ha passata in panchina tra Serie A e le altre coppe del Milan 'dei grandi'. Questo ha poi compromesso la sua stagione e quella dell'Under 23 rossonera, che a fine anno ha dovuto giocarsi i play-out per la retrocessione senza il suo miglior talento, inagibile per un numero di presenze minime non raggiunto in Serie C.

Quest'anno la priorità è stata data alla crescita del Milan Futuro, che ha funzionato anche grazie alla presenza di alcuni leader in squadra che hanno saputo rappresentare degli esempi da seguire per i più giovani. Parliamo di Andrea Magrassi e Simone Branca, giocatori che superano i 30 anni di età ma cruciali come guide per i ragazzi meno esperti. La stessa punta classe 1993 affermò che il suo ruolo è più importante in settimana, rispetto al weekend.

L'obiettivo finale, infatti, è chiaro a tutti e sembra che la direzione intrapresa sia quella corretta. Il Milan Futuro serve per crescere e portare in prima squadra giocatori pronti come Davide Bartesaghi e Alex Jimenez, i due migliori esempi del frutto del lavoro del settore giovanile rossonero degli ultimi anni.

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