Milan Futuro, Magrassi: 'Vedere crescere i ragazzi è la parte più bella'

Magrassi ha poi continuato: "Si parla sempre di questa generazione che non è più quella di una volta per quanto riguarda lo spogliatoio: per quanto vedo io, per la situazione qui al Milan, i ragazzi sono molto maturi e hanno un approccio diverso rispetto a 20 anni fa, ma sono predisposti ad ascoltare, capiscono che una parola viene detta per aiutarli. È già una grande cosa. Non ci sono i ragazzini viziati, questo è importante. La cosa più soddisfacente è quella dell’ascolto di quanto detto in settimana, questa è la parte bella del mio ruolo".