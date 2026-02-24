Pianeta Milan
Milan Futuro, Magrassi: “Il mio obiettivo è più importante in settimana. I ragazzi sono molto maturi”

Milan Futuro, Magrassi: 'Vedere crescere i ragazzi è la parte più bella'
Andrea Magrassi, primo marcatore della sfida Caldiero Terme-Milan Futuro 0-3, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine del match
Nel pomeriggio di domenica, il Milan Futuro di Massimo Oddo ha trovato la seconda vittoria consecutiva in campionato. Dopo il Breno, i rossoneri hanno battuto 0-3 il Caldiero Terme grazie ai gol di Magrassi, Chaka Traorè e Sala e hanno consolidato il terzo posto in classifica alle spalle di Folgore Caratese e Casatese Merate. Nel post partita, Andrea Magrassi ha rilasciato alcune dichiarazioni. Ecco, di seguito, le sue parole.

Milan Futuro, le parole di Magrassi dopo il Caldiero Terme

"Essendo uno dei vecchi della situazione, il mio obiettivo è forse più importante durante la settimana che durante la partita. Abbiamo queste partite sporche, perché poi alla fine capita che in questi campi venga fuori il lato un po' più duro del calcio. Vedere i ragazzi che crescono di partita in partita, con maturità rispetto alle situazioni che possono accadere, è sempre soddisfacente".

LEGGI ANCHE: Milan, Loftus-Cheek e gli infortuni: il calvario del centrocampista rossonero non si ferma

Magrassi ha poi continuato: "Si parla sempre di questa generazione che non è più quella di una volta per quanto riguarda lo spogliatoio: per quanto vedo io, per la situazione qui al Milan, i ragazzi sono molto maturi e hanno un approccio diverso rispetto a 20 anni fa, ma sono predisposti ad ascoltare, capiscono che una parola viene detta per aiutarli. È già una grande cosa. Non ci sono i ragazzini viziati, questo è importante. La cosa più soddisfacente è quella dell’ascolto di quanto detto in settimana, questa è la parte bella del mio ruolo".

