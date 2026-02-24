Pizzi avverte: 'Milan, attento per la corsa alla Champions League'

Fausto Pizzi, ex giocatore di Inter e Parma tra le altre, ha rilasciato alcune dichiarazioni a 'Maracanà' sul Milan in ottica lotta Champions. Ecco le sue parole

Ospite a 'Maracanà', programma radiofonico in onda su 'TMW Radio', Fausto Pizzi , ex giocatore di Inter e Parma tra le altre, ha commentato i principali temi calcistici del giorno. Tra questi, non poteva mancare un pensiero sulla sconfitta del Milan di Massimiliano Allegri col Parma di Cuesta e la lotta Champions . Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni.

"E' un calcio pratico, di sostanza. La qualità che gli riconosco è che riesce a far giocar male tutte le squadre avversarie, ed è una qualità. ha tanti dietro la linea del pallone, è faticoso giocare ora col Parma".