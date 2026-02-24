Pianeta Milan
Pizzi: “Lotta Champions? Milan, stai attento. I rossoneri hanno però un vantaggio col Napoli”

Pizzi avverte: 'Milan, attento per la corsa alla Champions League'
Fausto Pizzi, ex giocatore di Inter e Parma tra le altre, ha rilasciato alcune dichiarazioni a 'Maracanà' sul Milan in ottica lotta Champions. Ecco le sue parole
Redazione

Ospite a 'Maracanà', programma radiofonico in onda su 'TMW Radio', Fausto Pizzi, ex giocatore di Inter e Parma tra le altre, ha commentato i principali temi calcistici del giorno. Tra questi, non poteva mancare un pensiero sulla sconfitta del Milan di Massimiliano Allegri col Parma di Cuesta e la lotta Champions. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni.

'Maracanà', le parole di Fausto Pizzi

—  

Cuesta, come lo vede il tecnico del Parma?

"E' un calcio pratico, di sostanza. La qualità che gli riconosco è che riesce a far giocar male tutte le squadre avversarie, ed è una qualità. ha tanti dietro la linea del pallone, è faticoso giocare ora col Parma".

Come ha visto Milan-Parma?

"E' chiaro che incontrare il Parma vuol dire fare una partita di alto livello, di intensità, devi farli lavorare da subito, altrimenti loro non si smuovono. Gol da annullare? Di sicuro prendere un gol così può dare fastidio. Il disturbo di Valenti, che è un blocco leggermente in movimento sul portiere in area piccola poteva portarlo ad annullarlo".

Lotta Champions, chi rischia di stare fuori?

"Sarà una bellissima lotta. Juve e Atalanta possono sperare, lì davanti devono stare attente. C'è anche il Como, quindi rischiano tutte. Sarà la cosa bella di questo finale di campionato. Deve stare attento anche il Milan. Milan e Napoli però hanno il vantaggio di avere solo il campionato".

