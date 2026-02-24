Pizzi avverte: 'Milan, attento per la corsa alla Champions League'

Milan, Open VAR ‘promuove’ Piccinini. La bomba sul futuro di Allegri. Rossoneri salutano un obiettivo
Come ha visto Milan-Parma?
"E' chiaro che incontrare il Parma vuol dire fare una partita di alto livello, di intensità, devi farli lavorare da subito, altrimenti loro non si smuovono. Gol da annullare? Di sicuro prendere un gol così può dare fastidio. Il disturbo di Valenti, che è un blocco leggermente in movimento sul portiere in area piccola poteva portarlo ad annullarlo".
Lotta Champions, chi rischia di stare fuori?
"Sarà una bellissima lotta. Juve e Atalanta possono sperare, lì davanti devono stare attente. C'è anche il Como, quindi rischiano tutte. Sarà la cosa bella di questo finale di campionato. Deve stare attento anche il Milan. Milan e Napoli però hanno il vantaggio di avere solo il campionato".
