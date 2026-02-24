Milan Futuro, Oddo: 'Abbiamo fatto quello che serviva nei momenti giusti'

Pianeta Milan
Oddo dopo Caldiero Terme-Milan Futuro: “Abbiamo fatto quello che serviva nei momenti giusti”

L'allenatore del Milan Futuro Massimo Oddo ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la vittoria con il Caldiero Terme. Ecco le sue parole
"Partita preparata in modo perfetto dall'allenatore rossonero. Ferocia e voglia di chiuderla nel primo tempo, gestione matura e consapevole nel secondo. Voto: 7,5". Questo il voto e il commento della nostra redazione a Massimo Oddo dopo la netta vittoria esterna con il Caldiero Terme.

Milan Futuro, le parole di Massimo Oddo al termine della gara

Ieri pomeriggio l'Under 23 rossonera ha battuto 0-3 il Caldiero con i gol di Magrassi, Chaka Traorè su rigore e Sala. Grazie alla seconda vittoria consecutiva, i giovani rossoneri consolidano il terzo posto in classifica. Al termine della gara, il mister rossonero ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla gara. Ecco, di seguito, le sue parole.

«Abbiamo fatto sicuramente una bella gara, dove c’è stata continuità. Nel primo tempo abbiamo creato e spinto di più, nel secondo tempo abbiamo gestito le energie. Oggi abbiamo fatto una partita intelligente: abbiamo fatto quello che dovevamo fare nei momenti giusti, i ragazzi sono stati molto bravi e abbiamo concesso praticamente pochissimo, un paio di tiri in porta su cui Torriani è stato attento. Per il resto abbiamo fatto molto bene».

