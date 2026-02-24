Il Var è stato introdotto per aiutare gli arbitri, non per metterli in difficoltà. Sulla tecnologia non abbiamo problemi, sull’interpretazione ci sono dei problemi. Milan-Parma? C’è un blocco su Maignan per me non falloso perchè lui è fermo, ma c’è un contatto con Troilo che mette due braccia su Bartesaghi. E’ vero salta prima, ma se ne discute, il fatto è che se non c’è il Var chi dice nulla se annulla quel gol? Il paradosso del Var è che senza Var non ci sarebbero state polemiche.

Se la soglia di intervento si annienta, si perde credibilità. Rocchi per me non deve dimettersi, altrimenti si cambiano le regole in corsa e invece queste regole devono esserci fino alla fine. Nel bene e nel male, puoi prendere un errore contro e uno a favore, ed è questo l’arbitraggio, ma a patto che l’arbitro abbia la stessa soglia nell’arco della partita. Ma su due episodi simili se una volta intervieni e un altro no, ci sono polemiche.

Certo, è un caso, non un problema di malafede o di società, ma è chiaro che uno si arrabbia. Il problema è tecnico, di chi forma i Var, della soglia di intervento e del processo della selezione dei Var. Finiamola col dire che è la politica o il professionismo perchè noi non eravamo professionisti e smettiamola di dirlo perchè altrimenti facciamo danni. Il Var è diventato più importante dell’arbitro, è l’ancora di salvataggio. Per me, ieri c’è stata una prestazione non negativa, ma di più, del Var.

Il paradosso è che abbiamo uno strumento che dovrebbe aiutare gli arbitri, ma se non fosse stato utilizzato non ci sarebbero polemiche. Hanno sottovalutato il valore del Var e non è un problemi di cattivi pensieri, ma Irrati è andato ad insegnare alla FIFA, Valeri è andato ad insegnare in Grecia, ma com’è possibile che i più bravi sono andati fuori? E’ tutto molto semplice...