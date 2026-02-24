L'ex rossonero Jimenez: 'Sarò sempre molto grato al Milan'

Alex Jimenez, ex esterno rossonero ora al Bournemouth, è tornato a parlare dei suoi anni al Milan ai microfoni di 'AS'. Ecco le sue parole
Alex Jimenez, da qualche settimana ufficialmente un giocatore del Bournemouth a tutti gli effetti, è intervenuto ai microfoni di 'AS', tornando a parlare della sua esperienza al Milan, sottolineando la sua gratitudine per il club rossonero, fondamentale nel suo percorso di crescita. Ecco, di seguito, alcune delle dichiarazioni del terzino spagnolo.
Milan, senti le parole di Alex Jimenez
"Lasciato Madrid troppo presto? Beh… direi di no. Considerando come sono andate le cose, direi di no. Non so cosa sarebbe successo se fossi rimasto al Real Madrid, ma nell’ultimo anno che ho trascorso lì non ho avuto il minutaggio che secondo me meritavo. Alla fine, parlando con la mia famiglia e il mio agente, abbiamo deciso che la cosa migliore era andare al Milan. Anche il Real Madrid era d’accordo che me ne andassi, che poteva essere la cosa migliore per me. Credo che mi sia andata bene. Nessun rimpianto".