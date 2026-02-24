Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Jimenez non dimentica: “Sarò sempre grato al Milan, non tutti i club ti danno l’opportunità di giocare”

INTERVISTE

Jimenez non dimentica: “Sarò sempre grato al Milan, non tutti i club ti danno l’opportunità di giocare”

L'ex rossonero Jimenez: 'Sarò sempre molto grato al Milan'
Alex Jimenez, ex esterno rossonero ora al Bournemouth, è tornato a parlare dei suoi anni al Milan ai microfoni di 'AS'. Ecco le sue parole
Redazione

Alex Jimenez, da qualche settimana ufficialmente un giocatore del Bournemouth a tutti gli effetti, è intervenuto ai microfoni di 'AS', tornando a parlare della sua esperienza al Milan, sottolineando la sua gratitudine per il club rossonero, fondamentale nel suo percorso di crescita. Ecco, di seguito, alcune delle dichiarazioni del terzino spagnolo.

Milan, senti le parole di Alex Jimenez

—  

"Lasciato Madrid troppo presto? Beh… direi di no. Considerando come sono andate le cose, direi di no. Non so cosa sarebbe successo se fossi rimasto al Real Madrid, ma nell’ultimo anno che ho trascorso lì non ho avuto il minutaggio che secondo me meritavo. Alla fine, parlando con la mia famiglia e il mio agente, abbiamo deciso che la cosa migliore era andare al Milan. Anche il Real Madrid era d’accordo che me ne andassi, che poteva essere la cosa migliore per me. Credo che mi sia andata bene. Nessun rimpianto".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Derby della Madonnina, Milan in allerta: chi potrebbe saltare la stracittadina?

Jimenez ha poi aggiunto: "Al Real Madrid ho imparato tutto ciò che riguarda il calcio. Sono entrato molto piccolo, a 7 anni, e quando me ne sono andato ero già quasi un uomo. Mi hanno insegnato molte cose. Il Milan è stato un altro passo avanti per me. È stato il club che mi ha dato l’opportunità di giocare in Serie A. Sarò sempre molto grato al Milan perché non tutti i club ti danno l’opportunità di giocare a quel livello, e tanto meno un club come il Milan".

Leggi anche
Ex Milan, Fonseca furioso: “Una vergogna giocare i Mondiali negli Stati Uniti. Il calcio...
Milan, il retroscena del Barone (Curva Sud): “Galliani non ci voleva ad Atene, così andai...

© RIPRODUZIONE RISERVATA