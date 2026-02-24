Fonseca attacca Trump: 'una vergogna' giocare i mondiali negli USA

Paulo Fonseca si è espresso sui Mondiali 2026 in un'intervista rilasciata al quotidiano francese 'L'Équipe'. L'ex allenatore del Milan si è schierato contro la decisione di giocare la Coppa del Mondo negli Stati Uniti, esprimendo una netta opposizione alla politica di Donald Trump. Ecco, di seguito, le sue parole.

L'ex allenatore del Milan sui Mondiali negli Stati Uniti

"La posizione del presidente americano è stata quella di dimenticare, di ignorare i più svantaggiati, i più deboli, e di stare dalla parte dei propri interessi economici. Non ha pensato alle persone. Ha pensato al denaro. Non so se i paesi europei dovrebbero boicottare la Coppa del Mondo, ma è certo che chi ama il calcio preferirebbe che si giocasse altrove".