Ex Milan, Fonseca furioso: “Una vergogna giocare i Mondiali negli Stati Uniti. Il calcio non merita questo”

Fonseca attacca Trump: 'una vergogna' giocare i mondiali negli USA
Paulo Fonseca, ex tecnico del Milan, attacca Donald Trump e il presidente della FIFA Gianni Infantino. Ecco il suo pensiero sulla scelta di giocare negli Stati Uniti la Coppa del Mondo 2026
Paulo Fonseca si è espresso sui Mondiali 2026 in un'intervista rilasciata al quotidiano francese 'L'Équipe'. L'ex allenatore del Milan si è schierato contro la decisione di giocare la Coppa del Mondo negli Stati Uniti, esprimendo una netta opposizione alla politica di Donald Trump. Ecco, di seguito, le sue parole.

L'ex allenatore del Milan sui Mondiali negli Stati Uniti

"La posizione del presidente americano è stata quella di dimenticare, di ignorare i più svantaggiati, i più deboli, e di stare dalla parte dei propri interessi economici. Non ha pensato alle persone. Ha pensato al denaro. Non so se i paesi europei dovrebbero boicottare la Coppa del Mondo, ma è certo che chi ama il calcio preferirebbe che si giocasse altrove".

La posizione di Fonseca su Trump e Infantino

Nello scorso dicembre, il presidente della FIFA, Gianni Infantino, ha consegnato a Trump il premio "FIFA per la Pace", alimentando il dissenso degli oppositori. In merito a questo episodio, anche Paulo Fonseca si è unito al coro delle polemiche. Vediamo il suo commento.

"È così triste, il calcio non merita questo, è una vergogna".

