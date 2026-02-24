Fonseca attacca Trump: 'una vergogna' giocare i mondiali negli USA

La posizione di Fonseca su Trump e Infantino—
Nello scorso dicembre, il presidente della FIFA, Gianni Infantino, ha consegnato a Trump il premio "FIFA per la Pace", alimentando il dissenso degli oppositori. In merito a questo episodio, anche Paulo Fonseca si è unito al coro delle polemiche. Vediamo il suo commento.
LEGGI ANCHE: Milan, visibile l'involuzione di Pulisic: nel 2026 ancora a secco. E a fine stagione ... >>>
"È così triste, il calcio non merita questo, è una vergogna".
© RIPRODUZIONE RISERVATA