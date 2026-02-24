Milan, Il Barone svela: 'Galliani non ci voleva ad Atene, poi Berlusconi..'

Su Galliani: "Tutti i ragazzi dovevano andare ad Atene, ma non volevano darci questi biglietti. Chi poteva prendere questa decisione era Adriano Galliani, mi prendo ogni responsabilità di quello che dico. Lui poteva benissimo, chi faceva le veci di Berlusconi era lui. Noi avevamo bloccato gli aerei, i ragazzi organizzavano e i biglietti non erano stati dati".

Su Berlusconi: "Vengo a sapere che Berlusconi si trova in una riunione a Milano largo Cairoli, così io e un'altra persona lo raggiungiamo. Lui esce subito, mi viene incontro, ci stringiamo la mano e gli espongo i problemi che c'erano. Lui mi ha detto subito «Domani aspetta una mia telefonata che ti faccio sapere». Erano 2689 biglietti, lui mi ha detto «Barone vai al Milan a ritirare i biglietti che sono pronti!». Non me lo potrò mai dimenticare".