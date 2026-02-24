Milan, Il Barone svela: 'Galliani non ci voleva ad Atene, poi Berlusconi..'

Pianeta Milan
Milan, il retroscena del Barone (Curva Sud): "Galliani non ci voleva ad Atene, così andai da Berlusconi …"

Il Barone, ex capo ultras della Curva Sud del Milan, svela un retroscena su Adriano Galliani e Silvio Berlusconi. Ecco cosa è successo pochi giorni prima della finale di Champions League del 2007
Redazione PM

Giancarlo Capelli, noto come "Il Barone", è uno dei più storici ed influenti leader della Curva Sud del Milan. Presente al secondo anello blu di San Siro sin dagli anni '60, un punto di riferimento fondamentale per il tifo organizzato rossonero, protagonista di decenni di storia ultras.

Milan, il dietro le quinte del Barone su Galliani e Berlusconi

Il Barone è tornato a parlare dei suoi anni da capo ultras del Milan in un'intervista rilasciata al podcast 'Centrocampo'. Tra i vari temi trattati, l'ex leader della Curva Sud ha svelato un aneddoto legato alla finale di Champions League del 2007. Ecco, di seguito, le sue parole.

Su Galliani: "Tutti i ragazzi dovevano andare ad Atene, ma non volevano darci questi biglietti. Chi poteva prendere questa decisione era Adriano Galliani, mi prendo ogni responsabilità di quello che dico. Lui poteva benissimo, chi faceva le veci di Berlusconi era lui. Noi avevamo bloccato gli aerei, i ragazzi organizzavano e i biglietti non erano stati dati".

Su Berlusconi: "Vengo a sapere che Berlusconi si trova in una riunione a Milano largo Cairoli, così io e un'altra persona lo raggiungiamo. Lui esce subito, mi viene incontro, ci stringiamo la mano e gli espongo i problemi che c'erano. Lui mi ha detto subito «Domani aspetta una mia telefonata che ti faccio sapere». Erano 2689 biglietti, lui mi ha detto «Barone vai al Milan a ritirare i biglietti che sono pronti!». Non me lo potrò mai dimenticare".

