Ex Milan, Nilsen: 'Ricordo più bello? Il gol su punizione contro l'Inter'

Sul gol contro l'Inter: “Il gol su punizione nel derby di Coppa Italia, 8 gennaio 1998. Vincemmo 5-0. Ma l’aspetto divertente fu un altro: quel giorno mi feci male al menisco per colpa di un’entrata di Ronaldo. Sono stato uno dei pochissimi, forse l’unico, ad essersi infortunato per un intervento del Fenomeno. Una di quelle cose che vale la pena raccontare, dai”.

Su come mai abbia calciato lui la punizione: “Avevo impressionato a Milanello, in allenamento. Durante la settimana provai i piazzati insieme ad Albertini e Boban e feci bene. Una di quelle giornate fortunate dove entra qualsiasi cosa, per di più all’incrocio. A fine seduta mi dissero che me ne avrebbero fatta calciare una nel derby. “Ci conto eh”, dissi. Alla fine, mantennero la promessa”.