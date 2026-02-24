Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Milan, Nilsen ricorda il gol su punizione nel 5-0 contro l’Inter: “Boban e Albertini mantennero la promessa”

INTERVISTE

Milan, Nilsen ricorda il gol su punizione nel 5-0 contro l’Inter: “Boban e Albertini mantennero la promessa”

Ex Milan, Nilsen: 'Ricordo più bello? Il gol su punizione contro l'Inter'
Steinar Nilsen, ex calciatore del Milan nella stagione 1997/1998, ricorda il suo gol su punizione nel derby di Coppa Italia contro l'Inter, terminato 5-0 in favore dei rossoneri
Redazione PM

Nella sua unica stagione in rossonero, Steinar Nilsen si è reso protagonista di un gol che è rimasto impresso nel cuore dei tifosi del Milan: la punizione nel derby di Coppa Italia contro l'Inter. Il difensore ha messo la sua firma su una partita storica, terminata 5-0 in favore dei rossoneri.

Milan, Nilsen parla del gol contro l'Inter

—  

Nilsen è tornato a parlare della sua rete nel derby in una lunga intervista concessa alla 'Gazzetta dello Sport'. Ecco, di seguito, un estratto delle sue parole.

LEGGI ANCHE

Sul gol contro l'Inter: “Il gol su punizione nel derby di Coppa Italia, 8 gennaio 1998. Vincemmo 5-0. Ma l’aspetto divertente fu un altro: quel giorno mi feci male al menisco per colpa di un’entrata di Ronaldo. Sono stato uno dei pochissimi, forse l’unico, ad essersi infortunato per un intervento del Fenomeno. Una di quelle cose che vale la pena raccontare, dai”.

LEGGI ANCHEMilan, Scudetto andato: ma Allegri adesso ha un’importante missione da portare a termine >>>

Su come mai abbia calciato lui la punizione: “Avevo impressionato a Milanello, in allenamento. Durante la settimana provai i piazzati insieme ad Albertini e Boban e feci bene. Una di quelle giornate fortunate dove entra qualsiasi cosa, per di più all’incrocio. A fine seduta mi dissero che me ne avrebbero fatta calciare una nel derby. “Ci conto eh”, dissi. Alla fine, mantennero la promessa”.

Leggi anche
Ex Milan, Nilsen: “Capello mi mise a dieta. Ma che bello il gol nel derby. Boban e...
Milan-Parma, Galli sul blocco di Valenti su Maignan: “È fallo, punto. Il portiere deve...

© RIPRODUZIONE RISERVATA