Il Milan Futuro torna in campo per la nona giornata del Girone B di Serie D. La squadra allenata da Sergio Navarro ospiterà il Club Milano allo stadio "Felice Chinetti" di Solbiate Arno, con l'obiettivo di dare continuità al successo conquistato nell'ultimo turno contro il ChievoVerona.

Milan Futuro-Club Milano: orario della partita

La sfida tra Milan Futuro e Club Milano è in programma alle, allo stadio Felice Chinetti di Solbiate Arno. I rossoneri arrivano all'appuntamento dopo la vittoria per 2-1 sul campo del ChievoVerona, un risultato importante per il percorso di crescita della squadra di Navarro. A decidere l'incontro sono state le reti di Asanji e Bonomi, quest'ultimo tornato al gol dopo un lungo periodo lontano dal campo a causa di un infortunio.

Il Milan Futuro vuole sfruttare il fattore campo per conquistare altri punti e migliorare la propria posizione in classifica. La squadra, inoltre, ha ancora due partite da recuperare, un elemento che potrebbe rivelarsi importante nel corso della stagione.

Come arriva il Club Milano

Gli avversari occupano le zone basse della classifica e sono reduci dalla sconfitta casalinga per 2-1 contro la Real Calepina, arrivata dopo il successo esterno contro la Tritium.

La formazione allenata da Giuseppe Scavo cercherà di reagire e conquistare punti preziosi per risalire la graduatoria. Per il Milan Futuro, dunque, sarà importante affrontare la gara con attenzione e provare a imporre il proprio gioco fin dai primi minuti. La partita rappresenta anche il primo confronto ufficiale tra le due società.

Milan Futuro-Club Milano: dove vedere la partita in diretta

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La gara sarà trasmessa in diretta streaming sull'app ufficiale del club di Via Aldo Rossi. I tifosi rossoneri potranno seguire la sfida, dunque, attraverso l'applicazione ufficiale del club.Aggiornamenti e contenuti relativi alla partita saranno disponibili anche sui canali ufficiali del Milan e sul sito acmilan.com. Se invece volete seguire ladel match, potrete farlo qui su 'PianetaMilan.it'.

L'appuntamento è quindi fissato per domenica pomeriggio alle 14:30: il Milan Futuro cerca un'altra vittoria per dare seguito al risultato ottenuto contro il ChievoVerona e proseguire il proprio percorso nel Girone B di Serie D.