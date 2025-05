Amaro epilogo per il Milan Futuro: la SPAL vince e condanna i rossoneri alla Serie D

Finisce nel peggiore dei modi la Serie C d'esordio di Milan Futuro. La squadra di Oddo perde 2-0 contro la SPAL e finisce in Serie D

Finisce nel peggiore dei modi la Serie C d'esordio di Milan Futuro . Allo stadio Paolo Mazza di Ferrara, nel ritorno dei playout , la SPAL vince 2-0 - reti di Awa e Molina - rimontando lo 0-1 esterno dell'andata e guadagnandosi la salvezza. Di conseguenza, per i rossoneri il verdetto più amaro: retrocessione . I ferraresi sono partiti forte, sbloccandola presto, marcando la differenza già nel primo tempo e gestendo senza affanno la ripresa. Rossoneri mai realmente in grado di avere le redini del match: poche le azioni, le chance e i segnali di presenza.

Un epilogo beffardo, in una serata dove poteva bastare il pareggio. Si chiude una stagione davvero amara, piena di ostacoli. Un impatto difficile con la categoria, un mercato di riparazione e il cambio in panchina da Bonera a Mister Oddo che non sono bastati per rimanere a galla, nonostante i progressi e le vittorie agli sgoccioli del campionato. I ragazzi hanno dato tutto, ma purtroppo non è bastato.