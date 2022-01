Supercoppa Italiana Femminile, Roma-Milan 1-2: pagelle rossonere | News

Una prestazione più che positiva per le rossonere, che in Roma-Milan, semifinale della Supercoppa Italiana Femminile, hanno ottenuto una grande vittoria. È finita 2-1, e così il Milan si è qualificato per la finale di sabato. Due gol a stretto giro di posta, inutile quello giallorosso nella ripresa. Prestazione assolutamente positiva, in controllo dall'inizio alla fine. Sabato ora la finale per provare a conquistare il primo trofeo della storia della squadra femminile rossonera. Intanto, nelle prossime schede, i top tra le fila del Milan.